Die Freude über den US-Arbeitsmarktbericht hat am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart nachgewirkt. Der Dax (DAX 30) rückte in der ersten Handelsstunde am Montag um 0,17 Prozent auf 12 318,69 Punkte vor.Auch der MDAX der mittelgroßen Werte präsentierte sich mit plus 0,34 Prozent auf 25 190,11 Punkten freundlich. Der Technologiewerte-Index...

Den vollständigen Artikel lesen ...