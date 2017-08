Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 07.08.2017 Kursziel: 24,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 02.05.2017, Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 24,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat zum Ende des ersten Halbjahres einen hohen Auftragsbestand von EUR107 Mio. gemeldet. Im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen eine Steigerung des Auftragseingangs um 6% J/J auf EUR65 Mio. Der Auslandsanteil des Auftragseingangs stieg um 3PP J/J auf 45% und zeigt, dass die Internationalisierungsstrategie weiterhin greift. Wir sehen die vorgelegten Zahlen als Bestätigung unserer Prognose für 2017E. Wir bekräftigen unsere Hinzufügen-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR24,00. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 24.00 price target. Abstract: At the end of H1, 2G Energy had a high order backlog of EUR107m. In H1, order intake increased 6% y/y to EUR65m. The foreign share of the order intake was 3 PP higher y/y at 45% and shows that the internationalisation strategy continues to be successful. In our view, the latest figures confirm our forecast for 2017E. We reiterate our Add rating and EUR24.00 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15487.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

ISIN DE000A0HL8N9

