Frankfurt - In der laufenden Woche konnte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) Kursgewinne verbuchen und dabei per saldo das 38,2%-Retracement und die 100-Tagelinie bei 163,10 überwinden, so die Analysten der Helaba.Das Hoch habe bei 163,51 gelegen (61,8%-Level bei 163,48). Vonseiten der quantitativen Indikatoren sei das Rentenbarometer gut unterstützt, denn MACD, Stochastik und DMI würden sich im Kauf befinden. Sollte es gelingen, das 61,8%-Retracement zu überwinden, würden sich die nächsten Hürden bei 163,89 und 164,04 finden. Unterstützungen würden sich bei 163,10 und 162,67/71 sowie im Bereich 161,52/56 zeigen. Die Trading-Range liege zwischen 162,70 und 163,51.

