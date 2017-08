ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 110 Euro angehoben. Die Sorgen rund um Polysilizium hätten sich bei dem Spezialchemiekonzern bislang nicht bewahrheitet, begründete Analyst Patrick Rafaisz das bessere Votum in einer Studie vom Montag. Die Nachfrage nach dem Rohstoff für Halbleiter und Solarzellen bleibe robust. So sei die Solarnachfrage in China deutlich stärker als bisher gedacht./tih/mis

Datum der Analyse: 07.08.2017

ISIN DE000WCH8881

AXC0103 2017-08-07/11:34