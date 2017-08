Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 07.08.2017 Kursziel: 4,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 17.2.2017, Hochstufung von Reduce auf Add Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,30 auf EUR 4,60. Zusammenfassung: SFC Energy hat EUR5 Mio. durch die Emission einer festverzinslichen Schuldverschreibung und einer Optionsanleihe an den Harbert European Growth Capital Fund eingeworben. Die zusätzlichen Barmittel erhöhen die Cashposition und werden zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten und zur Finanzierung der internationalen Expansion genutzt. Nachdem SFC ihr Finanzierungsproblem gelöst hat, kann sich das Unternehmen jetzt auf das Wachstum in den Segmenten Sicherheit & Industrie und Öl & Gas konzentrieren. In Q1 berichtete SFC starkes Umsatzwachstum und einen deutlich erhöhten Auftragsbestand. Wir bestätigen unsere EBIT-Schätzungen für 2017E und die Folgejahre und gehen von einem positiven EBIT in 2018E aus. Da die Finanzierung SFCs Risikoprofil verbessert hat, senken wir unseren WACC und erhöhen das Kursziel auf EUR4,60 (bisher: EUR4,30). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 4.30 to EUR 4.60. Abstract: SFC Energy raised EUR5m by issuing a fixed rate bond and an option bond with Harbert European Growth Capital Fund. The additional cash bolsters the cash position and will be used to repay debt and finance the international expansion. Having solved the financing problem SFC can now focus on growing its Security & Industry and Oil & Gas segments. In Q1, the company reported strong revenue growth and a significantly higher order backlog. We stick to our EBIT forecasts for 2017E and the following years and assume a positive EBIT in 2018E. As the financing has improved SFC's risk profile we lower our WACC and increase the price target to EUR4.60 (previously: EUR4.30). We confirm our Add rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15489.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0007568578

AXC0112 2017-08-07/11:51