Liebe Trader,

Seit Anfang 2013 befindet sich das im Dax notierte Papier der Deutsche Telekom in einem ungebrochenen Aufwärtstrendkanal und konnte auf ein bisheriges Jahreshoch bei 18,14 Euro zulegen. Dabei gelang es zeitweise sogar die markante Widerstandszone von 17,62 Euro zu überwinden, kurz darauf scheiterten Bullen jedoch mit einem nachhaltigen Ausbruch, wodurch ein kurzfristiger Abverkauf gestartet worden ist. Hierbei fielen die Notierungen auf die Horizontalunterstützung um 15,62 Euro zurück, wo seit einigen Handelswochen nun eine volatile Stabilisierungsphase abgespielt wird. Gelingt es in diesem Bereich aber mit einem weiteren Kursanstieg den Boden weiter zu festigen, könnte eine kurzfristige Trendwende bevorstehen und macht Long-Positionen dadurch äußerst attraktiv.

Long-Chance:

Noch tut sich das Wertpapier der Deutschen Telekom zu Beginn dieser Handelswoche etwas schwer, allerdings ist eine eindeutige Aufwärtstendenz zu erkennen. Gelingt es daher das Niveau von mindestens 16,04 Euro per Tagesschlusskurs zu überwinden, könnte die Aktie weiter in Richtung 16,63 Euro hoch laufen. Aber erst darüber wird ein weiterer Kursschub zu dem markanten Horizontalwiderstand von 17,62 Euro wahrscheinlich - Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem direkten Long-Engagement noch unterhalb der jüngsten Verlaufstiefs von 15,40 Euro bewegen. Darunter ist nämlich mit einem Rückzug der Käufer zu rechnen, was mit Abgaben auf 14,54 Euro quittiert werden dürfte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 16,05 Euro

Kursziel: 16,63 / 17,62 Euro

Stopp: < 15,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,65 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Telekom AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 15,86 Euro; 11:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

