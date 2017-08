Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg (pta014/07.08.2017/11:27) - Die Aktien der IT Competence Group SE (ISIN NL0006129074 bzw. WKN A0M530) notieren ab heute, den 07. August 2017 im Mittelstandssegment m:access der Börse München. Nachdem der Entry Standard, das bisherige Handelssegment der Aktien bis Februar 2017, geschlossen wurde, wählt die Gesellschaft damit nun eine neue Heimat für ihre Aktien aus. "Das Börsensegment m:access passt hervorragend zur IT Competence Group SE. Neben den dort geforderten Folgepflichten werden wir wie bereits in der Vergangenheit auch zukünftig beispielsweise über Quartalsergebnisse berichten. Unseren Investoren ist damit ein sehr hohes Maß an Publizität und Transparenz garantiert. Neben den Qualitätsanforderungen sehen wir unsere Gesellschaft im Umfeld der anderen m:access Teilnehmer bestens positioniert" erläutert Wolfgang Wagner, Vorstand der IT Competence Group SE. Neben dem m:access werden die IT Competence Group Aktien auch weiterhin im Basic Board der Börse Frankfurt gehandelt.



Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte jederzeit unser Investor Relations Team. IT Competence Group SE Investor Relations t.: +49 89-244118-223 f.: +49 89-244118-228 info@it-competencegroup.com



(Ende)



Aussender: IT Competence Group SE Adresse: Schloßdomäne Monrepos 6, 71634 Ludwigsburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Käss Tel.: +49 7141 68883-0 E-Mail: info@it-competencegroup.de Website: www.it-competencegroup.com



ISIN(s): NL0006129074 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1502098020433



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 07, 2017 05:27 ET (09:27 GMT)