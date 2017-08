Der deutsche Leitindex befindet sich weiter in einem seit 20.06.17 gültigen Abwärtstrendkanal (siehe Chart). Am vergangenen Freitag kam es hier wieder zu einer Gegenbewegung nach oben, welche den Index zum Wochenschluß hin bis auf 12297 Zähler klettern ließ. Zum heutigen Start in die ...

