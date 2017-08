Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Anlagevotum für Aktien von AT&S von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel für die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers wurde von 10,70 auf 13,70 Euro angehoben.

Der Smartphone-Zulieferer steht angesichts der Markteinführung neuer Smartphone-Modelle einer höheren Nachfrage gegenüber, schreibt die RCB-Analystin Teresa Schinwald. Zudem hat AT&S im Juli ein Werk in Shanghai in Betrieb genommen, das die Anlaufschwierigkeiten des Werks in Chongqing kompensiere.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert die RCB-Analystin 0,36 Euro für 2017/18, sowie 1,05 bzw. 1,10 Euro für 2018/19 und 2019/20. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,10 Euro für 2017/18. Für die beiden Folgejahre werden Dividendenausschüttungen in Höhe von 0,17 bzw. 0,22 Euro erwartet.

Zum Vergleich: Am Montag zu Mittag notierten die AT&S-Titel an der Wiener Börse um 1,76 Prozent höher bei 12,12 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000969985