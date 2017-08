Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vapiano nach dem Börsengang des Systemgastronomen mit "Buy" und einem Kursziel von 25,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen könne die Prognose für die in diesem Jahr zu eröffnenden Restaurants erhöhen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts. Die schwache Kursentwicklung der Aktie seit dem Börsengang sei vermutlich einem Aktienüberhang sowie geringen Börsenvolumina geschuldet./bek/das Datum der Analyse: 07.08.2017

ISIN: DE000A0WMNK9