Tesla will sich inmitten des Produktionsausbaus für seinen ersten günstigeren Model 3 weitere 1,5 Milliarden Dollar am Markt besorgen - vor allem um sich mehr finanzielle Flexibilität zu ermöglichen.

Der Elektroauto-Pionier Tesla will über Firmenanleihen rund 1,5 Milliarden Dollar einnehmen. Der Elektroauto-Hersteller kündigte die Ausgabe ungesicherter Schuldpapiere mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2025 am Montag an. Finanzielle Details wie die Verzinsung sollen noch festgelegt werden.

Damit hätte der Konzern aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...