Liebe Leser,

vor einer Woche, am 31. Juli, fand bei dem IT-Unternehmen Softline AG die ordentliche Hauptversammlung statt. Und dort kündigte sich Großes an. Denn die Gesellschaft ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr den Break-even-Point zu knacken und ein deutlich positives Ergebnis zu erreichen. Aufgrund der aktuell glänzenden Auftragslage in der Branche besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Erfolg in den kommenden Jahren kontinuierlich auszubauen. Diese Tendenzen haben sich ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...