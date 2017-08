Der Gründer von Tesla und SpaceX wirkt wie ein genialer Alleskönner, der keine Unterstützer braucht. Doch hinter den Kulissen haben noch andere das Sagen.

Für Elon Musk muss es mehr sein, viel mehr sogar. Die Elektroautos von Tesla sollen den Verkehr ebenso revolutionieren wie rasend schnelle Magnetbahnen in Tunneln, mit wiederverwendbaren Raketen will der 46-Jährige den Weltraum erobern und dort irgendwann auch mal den Mars besiedeln. Wer so groß denkt wie der Multiunternehmer aus dem Silicon Valley, folgt auch eigenen Maßstäben, wenn er verkündet, künftig "etwas kürzer" treten zu wollen.

Statt bisher 100 will Musk "nur noch" zwischen 80 und 90 Stunden pro Woche für seine die Menschheit verändernden Abenteuer im Einsatz sein. Das, so schrieb er vor ein paar Tagen auf Twitter, schließe "großartige Höhen, schreckliche Tiefen und unerbittlichen Stress" mit ein.

Zuletzt hat Musk mal wieder eine Höhe erreicht. Am vergangenen Freitag ist der Tesla Model 3 vom Band gelaufen, sein erstes Elektroauto für den Massenmarkt. In einer Produktionshalle am Rand des Silicon Valley nehmen verdiente Mitarbeiter und Musk selbst die ersten 30 Modelle in Empfang, bei der Übergabe wirkt der gebürtige Südafrikaner sichtlich erleichtert. Dabei weiß er am besten, dass hier allenfalls eine Atempause gemacht wird. "Die nächsten sechs Monate werden die Produktionshölle sein", hat er seine Mitarbeiter vorgewarnt. Mit dem neuen Modell soll sich der Tesla-Absatz bis Ende 2018 auf eine halbe Million Autos versechsfachen. Vom Gelingen des Vorhabens hängt das Überleben des ebenso bewunderten wie defizitären Unternehmens wesentlich ab.

Kult der Überforderung

Die Transformation von Tesla zum Massenhersteller allein wäre eine mehr als erfüllende Aufgabe für jeden Manager. Schließlich muss Tesla sich nun verstärkt Themen wie der Verbesserung der Effizienz oder der Koordination von Lieferketten widmen, die auch für gewöhnliche Hersteller den Alltag ausmachen. Aber für Musk ist das scheinbar zu wenig. Der Multiunternehmer ist eine Multitasking-Maschine, scheinbar mühelos springt er zwischen Aktivitäten und Unternehmen hin und her. Wie der legendäre Apple-Gründer Steve Jobs hat er einen Kult um sich und seine Unternehmen geschaffen, den der begnadete Selbstvermarkter nach Kräften befeuert. Mit seinem Einsatz könne er "in vier Monaten schaffen, wofür andere ein Jahr brauchen", sagt Musk.

Das ist keine reine Großsprecherei. "Elon stemmt dieses Pensum tatsächlich", sagt sein Biograf Ashlee Vance. Musk ist der oberste Marketingstratege seines Imperiums, der nimmermüde Chefvisionär und - wie einst Jobs - Perfektionist. Er gibt nicht nur die große Linie vor, sondern geht auch ins Detail. Wenn er zum Beispiel findet, dass die Silhouette des Tesla 3 doch besser aussieht, wenn die Vorderräder etwas weiter vorne sitzen, wirft er schon mal die Planungsarbeit von Monaten über den Haufen. Mit dieser Leidenschaft treibt er nicht nur sich selbst, sondern auch seine engsten Mitarbeiter regelmäßig von Höhepunkt zu Zusammenbruch.

Hinter der Ein-Mann-Show

Dass es außer ihm überhaupt Führungskräfte gibt, soll der Öffentlichkeit möglichst verborgen bleiben, sie würden den Geniekult bloß stören. Von außen wirken Tesla und auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX wie Ein-Mann-Shows. Tatsächlich aber versammeln sich hinter der Kühlerfigur Musk "etliche Getreue, die genauso besessen von ihrer Aufgabe sind wie er", sagt Biograf Vance. Obwohl ohne sie wenig laufen würde, überlassen die heimlichen Helfer dem Star bereitwillig die Bühne und arbeiten im Hintergrund daran, dass dessen Ideen Wirklichkeit werden. Selbst ihrem engsten Umfeld haben sie eingeschärft, bloß keine Details über ihren Job zu erzählen.

Zu dieser kleinen Gruppe gehört JB Straubel. Der 41-Jährige ist im Musk-Reich hoch angesehen, weil er zu den Mitgründern von Tesla zählt. Und weil es ihm tatsächlich schon mal gelungen ist, dem Chef Ideen auszureden. Wie Vertraute berichten, ist das vor allem dann möglich, wenn ein Projekt schlicht den Grundlagen der Physik widerspricht. Von den Flügeltüren, wegen denen Tesla die Produktion des Elektrogeländewagens X mehrfach verschieben musste und die noch heute Probleme bereiten, ließ sich Musk aber auch nicht von Technikchef Straubel abbringen.

"Mitarbeiter sind für Musk so etwas wie Munition"

Im ländlichen Wisconsin aufgewachsen, entdeckte Straubel als Teenager auf einer Schrotthalde ein ausgemustertes Golf-Wägelchen, das er zu seinem ersten Elektrofahrzeug aufrüstete. Ein Elektrofahrrad und ein Porsche 944 sollten folgen. An der Stanford-Universität studierte Straubel Energietechnik, beim Start-up Volacom baute er Elektroantriebe für Flugzeuge. Bei Tesla ist er nun für die komplette technische Ausrüstung verantwortlich, kümmert sich um die Forschung und bewertet die wichtigsten Zulieferer.

Trotzdem sind die Rollen klar verteilt. "Elon ist ein Visionär", sagt Straubel. Viele Ideen erschienen zwar von vornherein zum Scheitern verurteilt. "Aber die Resultate lassen sich nicht verleugnen", sagt Straubel. Dass der Einsatz dafür immens ist, bestreitet der Technikchef nicht. "Elon ist auch ein Perfektionist, was es normalen Mitarbeitern mitunter schwer macht."

Derzeit, so berichten Vertraute, arbeitet Straubel vor allem daran, Probleme bei der Fertigung von Batterien in der Fabrik ...

