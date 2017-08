Ob Nachrüstung, Renovierung oder Modernisierung, Smart Home ist das Thema für viele Haus- oder Wohnungsbesitzer. Allerdings scheuen auch viele den Aufwand, den eine kabelgebundene Lösung mit sich bringt. Immerhin sind Millionen Bestandsgebäude in Deutschland elektrotechnisch noch nie saniert worden. Das Verlegen neuer Busleitungen braucht Zeit, kostet Geld und die Wohnung wird zur Baustelle. Ist der Elektroinstallateur endlich fertig, muss verputzt und gereinigt werden; außerdem fallen auch Maler- sowie Tapezierarbeiten an. Funkbasierte Lösungen lassen sich dagegen schnell und ohne großen Aufwand installieren und haben deshalb beim Nachrüsten von Bestandsgebäuden eine hohe Akzeptanz.

Keine Bohr- und Stemmarbeiten

Mit coviva bietet beispielsweise die Hager Vertriebsgesellschaft den Elektrofachbetrieben hierfür eine besonders praxisgerechte Lösung an. Das System nutzt intelligente Funktechnik basierend auf dem etablierten KNX-Standard. Die Frequenz von 868 MHz ist in Europa für die Kurzstrecken-Kommunikation (SRD) in Wohngebäuden reserviert und zeichnet sich durch hohe Störsicherheit und gute Reichweite aus: 100 Meter Reichweite im Freifeld bedeuten oft 30 Meter und mehr im Haus.

Die funkbasierte Smart-Home-Lösung lässt sich ohne neue Leitungen oder Bohrarbeiten installieren. Auch nachträgliche Änderungen und Erweiterungen sind damit einfach realisierbar. So kann am Anfang beispielsweise eine Smart-Home-Lösung für die Wohnzimmerbeleuchtung und -heizung stehen. Hat sich der Bewohner von den Vorzügen überzeugt, können weitere Funktionen oder Räume zu einem späteren Zeitpunkt eingebunden werden. In jedem Fall lässt sich das System einfach und schnell konfigurieren; Kenntnisse über Bus- oder Funktechnik sind dazu keine erforderlich und der Anwender muss nicht lange auf seine funktionierende Smart-Home-Lösung ...

