Derzeit befindet sich die Commerzbank-Aktie auf 2-Jahres-Hoch - Anleger verbuchen seit Jahresauftakt einen Gewinn in Höhe von +55,4%. Das Allzeit-Hoch an der Börse stammt vom 22.03.2000 bei einem Kurs von 264,3 Euro und liegt damit in weiter Ferne. Auf Dekadensicht weist die Commerzbank-Aktie einen Kursrückgang von im Mittel -22,9% pro Jahr aus. Ein Investment in Höhe von...

Den vollständigen Artikel lesen ...