Bad Nauheim - Ursprünglich waren ETFs dazu gedacht, kostengünstig gängige Aktien-Indizes abzubilden, nicht mehr und nicht weniger, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag".Anleger möchten Kosten für Fondsmanager sparen, denen es oft nicht gelungen sei, den Markt zu schlagen. Mittlerweile würden allerdings auch ganze Anlagestrategien in ETFs verpackt. Das sei beispielsweise beim AMUNDI Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF (ISIN FR0013040292/ WKN A2ACPV) der Fall. Ziel sei es, Anlegern einen Mehrwert, in diesem Fall eine höhere Rendite, gegenüber den üblichen Indizes mit Marktkapitalisierungsgewichtung zu generieren.

