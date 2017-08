Die Wiener Börse ist ein Infrastrukturunternehmen, das wurde im vergangenen Jahr mehrfach festgestellt. Da ist es nur stringent, dass zu den Allerbesten an der Wiener Börse auch Infrastrukturunternehmen gehören. Bei Kapsch TrafficCom und Flughafen Wien gibt es viel zu feiern. Die beiden sind auf eindrucksvolle Weise jeweils Best of an Era. Das 1. Halbjahr an der Wiener Börse ist Geschichte und der ATX zählte zu den erfolgreichsten Leitindizes weltweit. Und bis diese Börse Social Magazine Ausgabe (Upload 6. Juli) getrocknet und per Post ausgeliefert ist, wird auch der 9. Juli bereits hinter uns liegen. 9. Juli? Da gibt es das zehnte Jubiläum des einzigen Handelstags, an dem der ATX zumindest intraday über die legendären 5000 Punkte schaute....

