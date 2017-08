PMMI, The Association for Packaging and Processing Technologies (Verband für Verpackungs- und Verarbeitungstechnologien), hat jüngst einen Bericht mit dem Titel "Global Trends Impacting the Market for Packaging Machinery" (Globale Trends auf dem Markt für Verpackungsanlagen) veröffentlicht, der die Lieferungen von Verpackungsanlagen untersucht. Gemäß der Studie wird der geschätzte Wert des weltweiten Verpackungsanlagenmarkts bis 2019 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,6 Prozent auf 43,7 Mrd. US-Dollar anwachsen. Derzeit sind die USA mit rund 17 Prozent des heutigen globalen Marktvolumens, das rund 38,5 Mrd. US-Dollar beträgt, der größte nationale Markt für Verpackungsanlagen.

Wir haben mit Charles D. Yuska, President und CEO der PMMI gesprochen, um die Prognose für die nordamerikanische Verarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie die Trends und Herausforderungen zu diskutieren, die sich auf die Tätigkeit der Hersteller abgepackter Konsumgüter sowie auf die der Lieferanten auswirken werden.

neue verpackung: Welches sind die stärksten Marktsegmente, die bei den Investitionen in Verpackungsanlagen in den USA das Wachstum ankurbeln werden? Charles D. Yuska: Der Pharmasektor in den USA wird bis 2020 mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,8 Prozent voraussichtlich so schnell wie kein anderer Sektor wachsen. Der Getränkesektor folgt dichtauf. Die Wachstumsprognosen für den gleichen Zeitraum liegen bei 2,4 Prozent. Diese Aktivität auf dem Getränkemarkt - und das Gesamtwachstum des US-Nahrungsmittelsektors - hilft, den Markt für Nahrungsmittelverpackungen anzukurbeln. Die Wachstumsprognosen sagen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2,9 Prozent bis 2022 voraus mit einem Volumen, das 31,7 Mrd. US-Dollar erreichen wird, so die PMMI-Studie "Trends und Fortschritte bei Nahrungsmittelverpackungen 2016". Während die Nachfrage für Verpackungsanlagen in fast allen Nahrungsmittelsegmenten mit einer Rate wachsen wird, die der Gesamtwachstumsrate entspricht, ragen zwei Segmente der Nahrungsmittelindustrie heraus. Tatsächlich werden die Kategorien Süßwaren und Fleisch und damit verbundene Produkte auf globaler Ebene stärker als alle anderen Segmente wachsen und ein Wachstum von acht Prozent beziehungsweise 8,5 Prozent erreichen.

Ein weiterer bemerkenswerter Wachstumsbereich auf dem US-Nahrungsmittelmarkt sind Bio-Lebensmittel. PMMIs Infografik 2016 "What's Next: Food and Beverage Trends Impact Industry Growth" (Was als Nächstes kommt: Trends bei Nahrungsmitteln und Getränken beeinflussen das Branchenwachstum) berichtete, dass der Verkauf von Bio-Lebensmitteln 2015 einen neuen Rekord von 43,3 Mrd. US-Dollar erreicht hat. Dies entspricht einem Anstieg um elf Prozent gegenüber ...

