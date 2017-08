FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

N3S XFRA US64126X2018 NEUSTAR INC. CL.A DL-,001

UC9 XFRA US90265Y1064 UCP INC. A DL-,01

23E1 XFRA US2826442020 EKSO BIONICS HLDGS DL-001