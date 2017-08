FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWÄRTS - Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte es für den Dax auch am Dienstag zunächst etwas abwärts gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 12 233 Punkte. Bereits tags zuvor hatten die Anleger einige Gewinne mitgenommen, die sie seit dem guten Jobbericht der US-Amerikaner am Freitag erzielt hatten.

USA: - NEUNTER REKORDTAG - Der Dow Jones Industrial hat zu Wochenbeginn den neunten Rekordtag in Folge hingelegt. Der US-Leitindex erreichte am Montag bei 22 121,15 Punkten eine Bestmarke und profitierte damit weiterhin von dem für Aktien günstigen Umfeld aus geringer Inflation, niedrigen Zinsen und erfreulich guten Unternehmenszahlen. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 0,12 Prozent auf 22 118,42 Punkte zu Buche.

ASIEN: - RUNTER - Enttäuschende chinesische Außenhandelsdaten haben am Dienstag auf den Börsen in Asien gelastet. Die Verluste hielten sich allerdings in engen Grenzen. Chinas Außenhandelsmotor war im Juli etwas ins Stottern geraten: Nach zuletzt starken Daten sind die Zuwächse sowohl bei den Aus- als auch Einfuhren zurückgegangen und sind auch hinter den Erwartungen der Experten zurückgeblieben. Im wegen der protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump besonders im Fokus stehenden Handel mit den Vereinigten Staaten verlangsamte sich das Tempo bei den Ausfuhren deutlich.

DAX 12.257,17 -0,33% XDAX 12.248,44 -0,32% EuroSTOXX 50 3.505,80 -0,05% Stoxx50 3.116,24 -0,19% DJIA 22.118,42 0,12% S&P 500 2.480,91 0,16% NASDAQ 100 5.934,73 0,59% Nikkei 225 19.991,30 -0,32% (7:00 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BEHAUPTET - Der Bund-Future dürfte den Tag behauptet beginnen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Dienstagmorgen. Im weiteren Tagesverlauf sieht er den Bund-Future sich zwischen 162,65 und 163,85 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 163,26 0,06% Bund-Future Settlement 163,30 -0,02%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,18 DOLLAR - Der Eurokurs hat in der Nacht zu Dienstag zugelegt und die Marke von 1,18 US-Dollar bis zum Morgen verteidigen können. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 US-Dollar, nachdem sie zwischenzeitlich bis auf 1,1824 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1797 (Freitag: 1,1868) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1810 0,12% USD/Yen 110,60 -0,14% Euro/Yen 130,61 -0,03%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 52,16 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September fiel um 17 Cent auf 49,22 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0044 2017-08-08/07:34