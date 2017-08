Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten aus China prägen am Dienstag das Geschehen an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien. Der jüngste Dollar-Höhenflug nach dem überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss scheint dagegen auszulaufen. Der WSJ-Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach. Die chinesische Notenbank hat den Renminbi höher gefixt, auch der japanische Yen erholt sich etwas vom jüngsten Schwächeanfall zum Dollar. Dieser fällt auf 110,65 Yen nach Wechselkursen um 110,78 Yen am Vorabend. Der sich erholende Yen drückt den Nikkei-225 an der Tokioter Börse unter die Marke von 20.000 Punkten.

China hat im Juli den fünften Monat in Folge mehr Waren ausgeführt. Allerdings verlangsamte sich das Exportwachstum auf lediglich 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist weniger als Volkswirte im Mittel mit 10,5 Prozent erwartet hatten. Im Juni waren die Ausfuhren noch um 11,3 Prozent gestiegen. Auch das Wachstum der Einfuhren verlangsamte sich zum Vormonat, auch hier verfehlte die Zunahme die Erwartungen recht deutlich.

Der Nikkei-Index in Tokio verliert 0,3 Prozent auf 19.999 Punkte, der Schanghai-Composite 0,2 Prozent auf 3.273 Zähler. In Australien dreht der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent ins Minus. Zunächst hatten hier noch gestiegene Eisenerzpreise gestützt ehe heimische Stimmungsbarometer und die enttäuschenden Daten aus dem wichtigen Handelspartnerland China für einen Stimmungsumschwung sorgten. Im Minensektor halten sich BHP Billiton und Rio Tinto zwar im Plus, kommen aber von ihren Anfangsgewinnen zurück.

Händler sprechen von einem lauen Handel, zumal viele Marktteilnehmer im Urlaub weilten. "Man kann gelegentlich so etwas wie eine Korrektur beobachten, aber die langfristigen Perspektiven dürften in Asien weiter positiv bleiben", sagt Vermögensverwalter Andrew Gillan von Janus Henderson. Zweistellige Prozentzuwächse bei den Unternehmensergebnissen machten regionale Aktien attraktiv.

Unter den Einzelwerten ziehen Geely Auto in Hongkong um 4,9 Prozent auf Allzeithoch an. Der chinesische Automobilhersteller wartet mit einem Anstieg des Juli-Absatzes um 88 Prozent auf Jahressicht auf. Damit hat das Unternehmen bereits 57 Prozent seiner Jahreszielsetzung erreicht. Auch andere Sektoraktien ziehen mit an.

Opec hält Ölpreiszügel in der Hand

Während der schwächere Dollar den Goldpreis stützt, die Feinunze verteuert sich um 0,2 Prozent auf 1.260 Dollar, wird Erdöl billiger. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 52,16 Dollar. Investoren blicken gespannt auf das laufende Treffen des Erdölkartells Opec. Marktteilnehmer beschäftigt vor allem die Frage, ob und inwieweit glaubwürdige Ergebnisse hinsichtlich der beschlossenen Förderbegrenzungen präsentiert werden. Zuletzt hatte die Opec stark an Glaubwürdigkeit eingebüßt, da die Fördermenge gestiegen war.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.735,50 -0,66% +0,64% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.998,74 -0,29% +4,63% 08:00 Kospi (Seoul) 2.398,29 -0,02% +18,35% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.273,05 -0,20% +5,46% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.722,70 +0,12% +25,35% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.310,87 -0,30% +14,93% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.778,16 +0,01% +8,31% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1814 +0,2% 1,1796 1,1803 +12,3% EUR/JPY 130,62 -0,1% 130,69 130,76 +6,3% EUR/GBP 0,9053 +0,0% 0,9050 0,9048 +6,2% GBP/USD 1,3050 +0,1% 1,3036 1,3045 +5,8% USD/JPY 110,56 -0,2% 110,77 110,79 -5,4% USD/KRW 1123,90 -0,3% 1126,80 1127,62 -6,9% USD/CNY 6,6998 -0,3% 6,7214 6,7185 -3,5% USD/CNH 6,7034 -0,4% 6,7314 6,7279 -3,9% USD/HKD 7,8235 +0,1% 7,8195 7,8224 +0,9% AUD/USD 0,7920 +0,1% 0,7913 0,7923 +9,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,21 49,39 -0,4% -0,18 -13,7% Brent/ICE 52,14 52,37 -0,4% -0,23 -11,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,51 1.257,70 +0,2% +2,81 +9,5% Silber (Spot) 16,31 16,29 +0,1% +0,02 +2,4% Platin (Spot) 969,75 967,50 +0,2% +2,25 +7,3% Kupfer-Future 2,90 2,91 -0,1% -0,00 +15,1% ===

