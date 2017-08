Wacker Neuson mit starkem zweiten Quartal 2017 und verbessertem Ausblick für das Gesamtjahr

DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose Wacker Neuson mit starkem zweiten Quartal 2017 und verbessertem Ausblick für das Gesamtjahr 08.08.2017 / 07:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wacker Neuson mit starkem zweiten Quartal 2017 und verbessertem Ausblick für das Gesamtjahr

(München, 8. August 2017) Im zweiten Quartal 2017 konnte der international tätige Baugeräte- und Kompaktmaschinenhersteller Wacker Neuson den Umsatz erneut auf Rekordniveau steigern. Das Ergebnis verbesserte sich deutlich. Das Unternehmen hebt die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr aufgrund eines positiveren Ausblicks auf das zweite Halbjahr 2017 an.

Neuer Rekordwert beim Umsatz im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2017 Im zweiten Quartal 2017 konnte die Wacker Neuson Group mit einem Umsatzplus von 11 Prozent auf 425,2 Mio. Euro einen neuen Rekordumsatz erreichen (Q2/16: 381,4 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 46,7 Mio. Euro um 41 Prozent über dem Vorjahr (Q2/16: 33,2 Mio. Euro), dies entsprach einer EBIT-Marge von 11,0 Prozent (Q2/16: 8,7 Prozent).

Der Umsatz im ersten Halbjahr stieg um 9 Prozent auf 763,7 Mio. Euro (H1/16: 697,8 Mio. Euro). Das EBIT verbesserte sich um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 61,0 Mio. Euro, die EBIT-Marge erreichte 8,0 Prozent (H1/16: 50,7 Mio. Euro; 7,3 Prozent). Bereinigt um Sondereffekte im ersten Quartal lag die EBIT-Marge im ersten Halbjahr mit 8,2 Prozent leicht höher.

Im größten Absatzmarkt Europa, in dem der Konzern gegenwärtig rund 73 Prozent der Umsatzerlöse generiert, wuchs der Umsatz im ersten Halbjahr um 6 Prozent zum Vorjahr. Ein noch stärkeres Umsatzwachstum erzielte Wacker Neuson in der Region Amerikas. "Im zweiten Quartal erreichten wir in der Region Nord- und Südamerika ein Umsatzwachstum von insgesamt 32 Prozent, auf Halbjahressicht von 23 Prozent. Besonders positiv ist das starke Wachstum mit Kompaktmaschinen, insbesondere mit unseren Kompakt-, Rad- und Teleskopladern. Des Weiteren erzielten wir Fortschritte beim Ausbau unseres Händlernetzes", erläutert Peksaglam, CEO der Wacker Neuson SE.

"Sehr erfreulich entwickelt sich derzeit unser Geschäft mit Baugeräten, allen voran der Bereich Baustellentechnik, darunter Generatoren und Lichttürme, mit dem wir vor allem in Nordamerika zulegen konnten, sowie die Verdichtungstechnik, insbesondere die Produkte aus unserer Allianz mit der Hamm AG", ergänzt Peksaglam.

Einen erwarteten Umsatzrückgang verzeichnete der Konzern hingegen in der Region Asien-Pazifik (Anteil am Gesamtumsatz rund 3 Prozent). Hier sank der Umsatz in der Region wegen eines Einmaleffekts in Verbindung mit Bevorratungen von chinesischen Händlern mit Kompaktmaschinen im ersten Quartal 2016, welcher die Vergleichsbasis erhöht hatte. Das Geschäft in Australien und Neuseeland entwickelte sich hingegen positiv mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2017. Im zweiten Quartal 2017 konnte der Umsatz in der Region Asien-Pazifik um 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Die Bauarbeiten des neuen Werkes nahe dem Großraum Shanghai schreiten indes gut voran. "Gemäß unserer Strategie zur stärkeren Internationalisierung sind wir jüngst zwei langfristige Vertriebskooperationen eingegangen: für Korea mit dem Hersteller von Bau-, Bergbau- und Spezialmaschinen Everdigm und für Japan mit Iseki, einem der größten Landmaschinenhersteller für Traktoren, Landmaschinen und Gartenbaumaschinen", hebt Peksaglam hervor.

Mit der im Juli angekündigten strategischen Allianz zwischen dem Weltmarktführer für Landtechnik John Deere und der Konzerntochter Kramer wurden die Weichen für einen weiteren Ausbau der Präsenz mit Kompaktmaschinen für die Landwirtschaft in Europa gestellt.

Prognose für das Gesamtjahr 2017 "Dank der guten Auftragslage und Stimmung in allen wichtigen Zielmärkten blicken wir positiv auf das zweite Halbjahr 2017. In Europa rechnen wir mit einer weiterhin guten Entwicklung der Bauwirtschaft sowie einer belebten Nachfragesituation in der Landwirtschaft. In den Amerikas gehen wir von einer Fortsetzung des starken ersten Halbjahres aus, insbesondere getrieben durch das Geschäft mit Kompaktmaschinen", erläutert Cem Peksaglam und ergänzt: "Der Auftakt ins zweite Halbjahr war überaus positiv".

Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 1,45 bis 1,50 Mrd. Euro (bisher: 1,40 bis 1,45 Mrd. Euro), eine Steigerung zum Vorjahr von 7 bis 10 Prozent (bisher 3 bis 7 Prozent). Bei der EBIT-Marge geht der Konzern davon aus, zum Jahresende in der Mitte der bisher prognostizierten Bandbreite von 7,5 bis 8,5 Prozent zu liegen. Hierbei ist ein möglicher Einmalgewinn aus der Veräußerung einer Immobiliengesellschaft des Konzerns im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, der für das vierte Quartal erwartet wird, noch nicht enthalten. Im Vorjahr hatten der Konzernumsatz 1,36 Mrd. Euro und die EBIT-Marge 6,5 Prozent betragen.

Der Halbjahresbericht ist auf der Internetseite unter http://wackerneusongroup.com/investor-relations/finanzberichte-praes entationen/2017/ einsehbar.

Tabelle: Umsatz- und Ertragslage

Kennzahlen in Q2/17 Q2/16 Verände- H1/17 H1/16 Veränderung Mio. EUR rung Umsatz 425,2 381,4 +11% 763,7 697,8 +9% EBIT 46,7 33,2 +41% 61,0 50,7 +20% EBIT-Marge in %1 11,0 8,7 +2,3PP 8,0 7,3 +0,7PP (8,2) (6,6) (1,6PP) Periodenergebnis 29,8 22,8 +31% 39,1 34,0 +15% Ergebnis je Aktie 0,42 0,32 +31% 0,55 0,48 +15% in EUR 1 In Klammern bereinigt um Einmaleffekte. Ihr Ansprechpartner: Wacker Neuson SE Katrin Yvonne Neuffer Leiterin Unternehmenskommunikation/ Investor Relations Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-173 katrin.neuffer@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.com

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,36 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.900 Mitarbeiter weltweit.

08.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Neuson SE Preußenstr. 41 80809 München Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 354 02 - 390 E-Mail: ir@wackerneuson.com Internet: www.wackerneusongroup.com ISIN: DE000WACK012 WKN: WACK01 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

599547 08.08.2017

ISIN DE000WACK012

AXC0046 2017-08-08/07:45