Geschätzte Paternosterfahrer, neulich strampel ich mich wieder einmal bei Holmes Places am Börseplatz in Wien ab, um den Speck vom Strandurlaub loszuwerden. Da spul ich auf dem Laufband meine fiktiven Kilometer herunter, und während ich so renne und auf das Display vor mir achte, auf dem Kilometer und Kalorien usw. angezeigt werden, versinke ich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...