Expertenmeinung

Lukrative Schwellenländeraktien

Ein Investment in Aktien aus Schwellenländern hat sich in der ersten Jahreshälfte gelohnt. In lokaler Währung lieferten sie einen Ertrag von 15 Prozent gemessen am Aktienindex MSCI Emerging Markets. Zum Vergleich: Der deutsche DAX-Index schaffte ein Plus von rund 8 und der US-Index S&P 500 von 9,5 Prozent.



Laut J.P. Morgan Asset Management sind Schwellenländeraktien nach diesem Kursanstieg nicht unbedingt teuer. Anfang Juli handelten sie mit einem Abschlag von 24 Prozent im Vergleich zu Aktien aus den Industrieländern. Dazu kommt laut J.P. Morgan Asset Management, dass die Schwellenländerwährungen derzeit relativ günstig sind, was dabei helfen sollte, das Wirtschaftswachstum und damit auch die Erträge zu steigern.



Quelle: JPMAM Weekly Brief 10. Juli 2017

