Der Anteil von Frauen in den Vorstandsetagen von Österreichs börsennotierten Unternehmen ist im Vergleich zu 2016 leicht gestiegen: In den 63 im Wiener Börse Index (WBI) notierten Unternehmen arbeiteten zum Stichtag 30. Juli 2017 insgesamt elf weibliche Vorstände und damit um zwei mehr als vor zwölf Monaten. Neu hinzugekommen sind Monika Stoisser-Göhring, CFO bei AT&S und Doris Krejcarek, verantwortliches Vorstandsmitglied für Personal, IT & Organisation, Rechnungswesen sowie...

