Dabei kann gebäudenahe Beleuchtung mehr als nur Wege, Zufahrten oder Eingangsbereiche hell ausleuchten. Sie leistet auch einen Beitrag zu Einbruchschutz, Objektsicherheit und Arbeitssicherheit.

Einbrüche in Gewerberäume - von Bürogebäuden über Produktionshallen bis hin zu Ladengeschäften - verursachen in Deutschland jährlich Schäden im dreistelligen Millionenbereich. Dabei finden diese Delikte meist nachts oder am Wochenende statt, dann wenn keine Zeugen da sind, die die Täter wiedererkennen könnten. Hinzu kommt: Je größer die zu erwartende Beute ist, desto höher fällt auch die kriminelle Energie der Täter aus. Entsprechend gut sind sie organisiert bzw. ausgerüstet und können für erhebliche Verluste und Schäden sorgen.

Aus diesem Grund sollten sich Gewerbetreibende von Beginn an mit Einbruchschutz und Objektsicherheit auseinandersetzen. Generell basiert die Sicherung eines Gebäudes auf drei Komponenten:

mechanische Stabilität der Außenhaut

elektronische Sicherung durch Einbruchmeldeanlagen

soziale Kontrolle durch Zeugen und Nachbarn bzw. Sicherheitspersonal.

Legt man diesem Sicherheitsverständnis einen modernen, ganzheitlicheren Ansatz zu Grunde, rückt ein viertes Element in das Sicherheitskonzept: die Beleuchtung. »Außenbeleuchtung ist ergänzend zu mechanischen und elektronischen Einbruchschutzmaßnahmen eine gute Komponente der Sicherung und sollte daher immer als Teil eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts gesehen werden«, erklärt Dr. Helmut Rieche (Bild?1), Vorsitzender der Initiative für aktiven Einbruchschutz »Nicht bei mir!«, den erweiterten Ansatz.

Gebäudenahes Licht - mehr als Prophylaxe

Einbrecher verschaffen sich über verschiedene Wege Zutritt zu Gebäuden. ...

