Für einen wachsenden Teil der Bevölkerung ist die Kreditkarte

immer häufiger Zahlungsmittel der ersten Wahl: In einer

Online-Umfrage* gab mehr als die Hälfte der Befragten (55%) an,

mehrheitlich mit Karte zu bezahlen. Der «Röstigraben» zeigt sich auch

bei den Kartenzahlungen: Mit 66% sind diese in der Westschweiz

deutlich häufiger erste Wahl als in der Deutschschweiz (52%). Gemäss

den Erkenntnissen der Studie werden sich Barzahlungen weiter

rückläufig entwickeln: Für vier von fünf Befragten (79%) ist klar,

dass sie in 10 Jahren mehrheitlich die Karte oder ein anderes

modernes Zahlungsmittel nutzen werden.



Bereits heute zeigt sich ein steigender Trend zur Nutzung

bargeldloser Zahlungsmittel: Mehr als die Hälfte (55%) bevorzugt das

Zahlen mit Karte: Westschweizer (66%) mehr als Deutschschweizer

(52%). Und je solider die Ausbildung, desto beliebter ist die Nutzung

der Karte (68% bei höherer Ausbildung). 79% der Befragten sind sich

sicher, dass in zehn Jahren mehrheitlich mit Karte bezahlt wird. Mit

89 Prozent ist dieser Wert bei West¬schweizern höher - insbesondere

der Convenience-Faktor ist für sie massgeblich. Nur gerade jeder

Fünfte (21%) geht davon aus, in 10 Jahren noch mehrheitlich bar zu

bezahlen. Für Sandro Graf, dem Zahlungsmittelexperten der ZHAW,

zeigen die ZHAW-Vergleichszahlen, «dass Kredit- und

Debitkartenzahlungen weiter zunehmen. Dieser Trend wird sich

fortsetzen. Einfachheit in der Handhabung beim Zahlen und

technologische Innovationen sind die Treiber dieser Entwicklung.»



Jeder Sechste möchte künftig überhaupt nicht mehr bar bezahlen.

«Es ist davon auszugehen, dass bargeldlose Zahlungsmittel vermehrt

für das Zahlen von kleineren Beträgen eingesetzt werden», so die

Einschätzung von Sandro Graf.



Männer wollen moderne Zahlungsmittel



In 10 Jahren wollen 44% der Befragten noch häufiger mit modernen

Zahlungsmitteln wie Karte oder Apps bezahlen. Einen Schritt weiter

gehen vor allem Männer (52%): Sie möchten künftig vermehrt mit

modernen Zahlungsmitteln wie Apps bezahlen. Deutlich geringer

ausgeprägt ist dieses Bedürfnis bei Frauen (36%). Mit höherer Bildung

steigt das Bedürfnis nach modernen Zahlungsmitteln deutlich (39% bei

geringerer versus 53% bei höherer Bildung). *Die Online-Umfrage wurde

im Mai 2017 durchgeführt durch Market Agent, dem führenden

Online-Research Institut. Befragt wurden 500 Personen aus der ganzen

Schweiz im Alter von 14 bis 65 Jahren.



Weitere Informationen zum Thema bargeldloses Bezahlen:

www.cashless.ch



Über die Interessengemeinschaft Schweizer Kartenanbieter



Mitte September 2013 hat die Interessengemeinschaft Schweizer

Kartenanbieter die Kampagne "Tony Card" lanciert. Sie setzt sich für

die Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ein. Bargeldloses

Bezahlen ist einfacher, schneller und sicherer. Ziel der

Interessengemeinschaft Schweizer Kartenanbieter ist es, Konsumenten

und Handelspartner über die Vorzüge des bargeldlosen Bezahlens zu

informieren und aufzuklären. Die Kommunikation erfolgt via Print-,

Bild-, Video- und Online-Medien. In der Interessengemeinschaft

Schweizer Kartenanbieter zusammengeschlossen sind die Unternehmen:

Aduno SA, American Express, BonusCard.ch AG, Cembra Money Bank AG,

Concardis Schweiz AG, Cornèrcard, PostFinance AG, SIX Payment

Services AG, Swisscard AECS GmbH, UBS Switzerland AG, Visa Inc. und

Viseca Card Services SA.



