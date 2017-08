... schwierigeren Einschätzung. Der Weltmeister in der professionellen Küchentechnik erreichte kürzlich 6 Mrd. € Marktwert, ein KGV von 38 und soeben ist der Gründer und Chef verstorben. Wie viel Prämie steckte in Siegfried Meister als Seele des Unternehmens? Hier heißt es sorgfältig darauf zu achten, welcher Fonds sich vorsichtig zurückzieht, was bei einem sehr engen Markt ein sehr schwieriges Manöver ist. Teilweise gehen nur 5.000 Stück pro Tag um.



