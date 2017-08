Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LafargeHolcim nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Sie habe Absatzschwächen in einigen Schwellenländern sowie Währungseffekte in ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern einbezogen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Dienstag. In der Summe seien diese aber weitgehend unverändert geblieben./tih/bek Datum der Analyse: 08.08.2017

ISIN: CH0012214059