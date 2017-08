Liebe Trader,

Das Wertpapier des italienischen Energieversorgers Enel befindet sich bereits seit Mitte 2012 und einen Kursstand von 2,02 Euro in einem intakten Aufwärtstrend und konnte bisher an seine Hochs aus 2011 und 4,85 Euro anknüpfen. An dieser Stelle setzte zunächst eine volatile Konsolidierungsbewegung einen, das Hoch von 5,00 Euro blieb bisher jedoch noch unangetastet. So wie sich das Chartbild des Wertpapiers Enel jedoch präsentiert, könnte bald ein Ausbruchsversuch zur Oberseite starten und weiteres Kurspotential freisetzen. Denn die Konsolidierungsbewegung weist immer höhere Tiefs auf, auf der Oberseite ist ein horizontal verlaufender Widerstand auszumachen. Diese Kombination kann als steigendes Dreieck und somit technisches Fortsetzungsmuster gewertet werden.

Long-Chance:

Die leichten Zugewinne im heutigen Handelsverlauf könnten jetzt weitere Käufer an den Börsen mobilisieren, so dass oberhalb von 5,00 Euro ein Kursprung zunächst auf 5,25 Euro vollzogen wird. Übergeordnet lässt sich aus der aktuellen Formation Kurspotential bis grob 5,40 Euro ableiten und daher bestens auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch um 4,75 Euro bewegen, das leicht unter den jüngsten Verlaufstiefs liegt. Ein Kursrutsch darunter würde nämlich den Ausbruchsversuch scheitern lassen und den Verdacht einer mehrwöchigen Korrektur aufkommen lassen. Abgaben auf das Unterstützungsniveau um den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis bei aktuell 4,44 Euro kämen dann nicht überraschend.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 4,99 Euro

Kursziel: 5,25 / 5,40 Euro

Stopp: < 4,75 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,24 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Enel SpA., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 4,99 Euro; 10:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

