Lauda-Königshofen - Infineon-Aktie in Konsolidierungsphase - Chartanalyse Wie Schmidts Katze ging die Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) teilweise ab auf Sicht der vergangenen zwei Jahre, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...