Vita 34 passt Ziele für 2017 an und verstärkt Kapitalmarktkommunikation

- Akquisitionsbedingte Anpassung der der Umsatz- und Ergebnisziele

- Integration von Seracell weitestgehend vollzogen, Sondereffekte ausschließlich in 2017

- Nachhaltige Intensivierung der Investor Relations-Aktivitäten geplant

Leipzig, 8. August 2017 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), die zweitgrößte Stammzellbank in Europa, passt ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr infolge der abgeschlossenen Akquisition des ehemaligen Wettbewerbers Seracell an. Vor dem Hintergrund der erstmaligen Konsolidierung der Geschäftszahlen ab dem 28. Juni 2017 geht der Vorstand der Vita 34 AG für 2017 nun von einem Umsatz zwischen 18,9 und 19,4 Millionen Euro aus (bisher: 17,4 - 17,9 mEUR) und einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,6 bis 1,9 Millionen Euro (bisher: 2,6 - 2,7 mEUR).

"Im laufenden Geschäftsjahr trägt die Akquisition von Seracell durch die Erstkonsolidierung ab dem 28. Juni nur zu einem geringen Teil zu Umsatz und Ergebnis von Vita 34 bei", erklärt Dr. Wolfgang Knirsch, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG. "Gleichzeitig werden aber sämtliche Einmaleffekte aus der Übernahme in die diesjährige Gewinn- und Verlustrechnung mit einfließen. Ab 2018 wird dann auch in vollem Umfang aus den veröffentlichten Zahlen ersichtlich sein, dass die Akquisition von Seracell ein äußerst attraktives Geschäft für uns ist."

Die neuen Zielvorgaben beinhalten bereits sämtliche im Zusammenhang mit der Transaktion stehenden Einmaleffekte. Im Detail sind dies Transaktionskosten inklusive Kosten der Kapitalerhöhung in Höhe von 0,3 Millionen Euro sowie Integrationskosten inklusive Abfindungen und Abstandszahlungen in Höhe von 1,0 Millionen Euro. Überdies rechnet das Unternehmen mit Kosten aus Managementveränderungen in Höhe von 0,6 Millionen Euro.

Der Vorstand geht davon aus, die Integration von Seracell im laufenden Geschäftsjahr vollständig abzuschließen. Der Standort für das Kryotanklager in Rostock mit rund 40.000 Proben wird bis auf weiteres erhalten bleiben, um mit den zusätzlichen Lagerkapazitäten auf das zukünftige Wachstum von Vita 34 zu reagieren. Der ehemalige Verwaltungsstandort von Seracell in Berlin dagegen wird bis Ende September vollständig geschlossen. Über die Beendigung der zugrundliegenden Mietverträge hat das Unternehmen bereits Einigung erzielt. Ab 2018 rechnet der Vorstand daher mit keinen weiteren ergebnisbelastenden Sondereffekten im Zusammenhang mit der Akquisition von Seracell. Den Gesamtjahresausblick für das kommende Geschäftsjahr 2018 wird die Gesellschaft mit Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen 2017 im ersten Quartal 2018 veröffentlichen.

"Mit der Akquisition von Seracell erreichen wir ein neues Niveau in Bezug auf unsere Unternehmensgröße", betont Dr. Wolfgang Knirsch. "Wir werden uns daher von nun an auch kapitalmarktseitig neu positionieren." Aus diesem Grund hat das Unternehmen den erfahrenen Interim Manager Ingo Middelmenne mit dem Ausbau der Investor Relations-Aktivitäten von Vita 34 beauftragt. "Wir werden in den kommenden Wochen proaktiv auf interessierte Small Cap-Investoren zugehen und die neue Vita 34 präsentieren", ergänzt Knirsch. Noch im August und September wird das Management Roadshows durchführen und die neue Equity Story darüber hinaus verstärkt im Rahmen von Konferenzen und Einzelgesprächen vorstellen.

Kontakt:

Ingo Middelmenne Investor Relations Vita 34 AG Deutscher Platz 5a 04103 Leipzig Telefon: +49 (0341) 48792 - 0 E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de

Über Vita 34

Vita 34 wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Grundlage für die erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Rund 160.000 Kunden nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vita 34 AG Deutscher Platz 5a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49(0341)48792-40 Fax: +49(0341)48792-39 E-Mail: ir@vita34.de Internet: www.vita34.de ISIN: DE000A0BL849 WKN: A0BL84

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

