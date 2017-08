Lieber Leser,

der EUR/USD- Kurs hatte in den vergangenen Wochen, aus der rein markttechnischen Perspektive, so einige relevante Widerstände überwinden können. So hatte das Währungspaar die Kurszone bei 1,17 US-Dollar je Euro überschritten. Um diese Zone herum bildeten sich die letzten beiden relevanten Hochs, innerhalb der seit 2015 bestehenden Seitwärtsrange. Auch das nächste relevante Ziel nach Ausbruch aus der Range, nämlich den 200-Wochendurchschnitt (gelb), konnte das Währungspaar ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...