Die Einladung ist heute an die Abonnenten des Börse Social Magazine versandt worden. Am 16.8. diskutieren Strabag, Matejka & Partner, Rosinger Group und ein Überraschungsgast mit uns. Start ist um 18h, es wird wieder ein mehrgängiges Menü geben. Wer dabei sein will, abonniert bis 11.8. unter http://www.boerse-social.com/magazine , das Einladungsmail schicken wir dann am gleichen Tag zu und ein Fixplatz ist garantiert. Impressionen vom 1. Stammtisch unter http://www.boerse-social.com/roadshow

Den vollständigen Artikel lesen ...