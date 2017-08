Die Öl- und Heizölpreise bewegen sich am Dienstag kaum. Unsere Inlandspreise für Heizöl fallen vorerst um marginale 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter. Somit bewegen wir uns auf demselben Niveau wie letzte Woche Freitag. Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 52,16 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ...

