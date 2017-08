Fresenius Medical Care-Calls mit 76%-Chance bei Kurserholung

Die Aktie des Dialyse-Konzerns Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) zählt zu den wenigen DAX-Werten, mit denen innerhalb der vergangenen 12 Monate keine Kursgewinne möglich waren. Allerdings hielt sich der Kursrückgang von 6 Prozent in Grenzen. Obwohl die Zahlen für das zweite Quartal positiv ausgefallen sind und die Gewinnprognose für das laufende Jahr bestätigt wurde, geriet der Aktienkurs seit dem Monatsbeginn nach einem kurzen Anstieg deutlich unter Druck.

Mit Kurszielen von bis zu 97 Euro (derzeit notiert die Aktie bei 77,98 Euro) bekräftigten Experten in den vergangenen Tagen ihre Empfehlungen, die Aktie zu kaufen oder zu halten. Wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von 81 Euro, auf dem sie noch zum Monatsanfang notiert hatte, annähern kann, dann könnte sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 76 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis bei 76 Euro, Bewertungstag 20.10.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD60KV5, wurde beim Fresenius Medical Care-Aktienkurs von 77,98 Euro mit 0,37 - 0,38 Euro gehandelt. Wenn der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie im nächsten Monat wieder auf 81 Euro ansteigt, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,54 Euro (+42 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 75,16 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 75,16 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF10B48, wurde beim Aktienkurs von 77,98 Euro mit 0,31 - 0,33 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 81 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,58 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 72,572 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 72,572 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW6FSC1, wurde beim Fresenius Medical Care-Aktienkurs von 77,98 Euro mit 0,57 - 0,58 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der Fresenius Medical Care-Aktie auf die 81 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,84 Euro (+45 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius Medical Care-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius Medical Care-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de