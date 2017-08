Wien - Die Woche zeichnete am Primärmarkt ein ähnliches Bild wie bereits letzte Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während am USD denominierten Credit-Markt nichts von einer Sommerpause zu spüren sei, herrsche am EUR-Markt Ebbe. KFW habe gestern ihre September-2032-Anleihe um EUR 1 Mrd. aufgestockt. Das Interesse sei überschaubar gewesen, die Orderbücher hätten im Bereich von EUR 1,3 Mrd. geschlossen.

