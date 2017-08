FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Rekordrally der Xing -Aktien am Dienstag weiter befeuert. Die Papiere stiegen am Vormittag bis auf 266,50 Euro - ein Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vortag. Bereits da hatten die Papiere des Online-Karrierenetzwerkes deutlich von der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen profitiert. Das Unternehmen wächst auch dank der gut laufenden deutschen Konjunktur kräftig.

"Fertig für das nächste Wachstumslevel," titelte nun am Dienstag Analyst Lars Dannenberg in einer Studie. Als führender Anbieter in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) dürfte Xing dank Übernahmen und der jüngsten Wachstumsinitiativen besser abschneiden als gemeinhin erwartet. Der Experte hob seine mittelfristigen Schätzungen an und schraubte das Kurziel um fast 50 Prozent auf 300 Euro nach oben. Damit sieht er reichlich Potenzial und stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch.

Mit seinem Kursziel liegt Dannenberg gemeinsam mit seinem Equinet-Kollegen am oberen Ende der sieben im dpa-AFX-Analyser erfassten Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 240 Euro. Allerdings haben noch nicht alle Analysten die jüngsten Geschäftszahlen in ihren Modellen verarbeitet./mis/das

