FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat für den S-Bahn-Verkehr im Rhein-Neckar-Gebiet bei Siemens 57 Gliederzüge der im vergangenen Jahr eingeführten Zugplattform Mireo bestellt. Die Züge werden in zwei Stufen im Dezember 2020 und im Dezember 2021 in Dienst gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung von Siemens. Gebaut werden die Züge im Krefelder Siemens-Werk. Es handele sich um die zweite Mireo-Bestellung.

Zum Auftragsvolumen machte Siemens keine Angaben. In Kreisen war von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag die Rede.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2017 05:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.