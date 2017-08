Liebe Leser,

in einem wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem der Preisdruck nicht nachlässt, hat Krones starke Ergebnisse erzielt. Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz um 13,8%, ohne Akquisitionen um 10,2%. Wachstumstreiber waren Amerika, Asien und Europa. In China, Afrika und Nahost hat der Konzern weniger umgesetzt. Überzeugt hat auch der Gewinnanstieg um 10,7%. Die Vorsteuermarge ging dagegen von 6,9 auf 6,8% zurück. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität im Rahmen des laufenden ... (Volker Gelfarth)

