Die börsenotierte Buwog-Gruppe hat ein neues Wohnprojekt in Wien-Meidling fertiggestellt. 242 Einheiten - davon 78 Miet- und 164 freifinanzierte Eigentumswohnungen - sind nun im sich über fünf Gebäude erstreckenden "Southgate" bezugsfertig, informierte das Unternehmen am Dienstag per Aussendung. Bis dato wurden noch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...