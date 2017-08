Liebe Trader,

Mit einem Verlaufshoch von 1,6593 AUD beendete der Euro im August 2015 seine Rekordjagd und wechselte anschließend die Trendrichtung. Dabei wertete der Australische Dollar im Verhältnis zum Euro bis auf 1,3680 AUD auf. In diesem Bereich trafen die Notierungen auf eine größer Horizontalunterstützung, von wo aus kurze Zeit später eine kleine Rally gezündet werden konnte. Diese reichte auf ein Verlaufshoch von 1,5227 AUD bis Mai dieses Jahres aufwärts, nur wenig später folgte eine regelkonforme Konsolidierungsphase vermutlich in Form eine bullische Flagge. Ein erfolgreicher Ausbruch darüber sollte daher weiteres Kurspotential freisetzen und für eine Anschlussrally sorgen können.

Long-Chance:

Solange sich die Kursnotierungen noch knapp unterhalb der Marke von 1,5000 AUD aufhalten, ist eine fortgesetzte Konsolidierung innerhalb des kurzfristigen Abwärtstrendkanals zu favorisieren. Sämtliche Kursnotierungen darüber dürften jedoch eine Rally zünden und zurück an Jahreshochs bei 1,5227 AUD aufwärts führen, was wiederum über entsprechende Long-Positionen auf den Euro nachgehandelt werden kann. Übergeordnete Ziele lassen sich um 1,5646 AUD ausmachen, die Verlustbegrenzung ist nach einem Ausbruch um 1,4750 AUD anzusetzen. Ein Abgleiten des Währungspärchens unter das Niveau von 1,4645 AUD dürfte hingegen zu einem Test der jüngsten Verlaufstiefs bei 1,4424 AUD sorgen. Dieses Szenario erscheint nach sorgfältiger Auswertung derzeit aber zweitrangig.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 1,5000 AUD

Kursziel: 1,5227 / 1,5646 AUD

Stopp: < 1,4750 AUD

Risikogröße pro CFD: 0,025 AUD

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



EUR/AUD Spot, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1,4902 AUD; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.