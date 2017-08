Anleger machen sich Sorgen, was mit Stada nach dem Verkauf an Finanzinvestoren geschieht. Nun reagiert Konzernchef Engelbert Willink - und zeichnet ein düsteres Bild für den Fall, dass auch der zweite Anlauf scheitert.

Mitten im Übernahmeringen hat Stada-Chef Engelbert Willink die Aktionäre vor einem erneuten Fehlschlag des angepeilten Unternehmensverkaufs an Finanzinvestoren gewarnt. "Ich halte das Scheitern der Übernahme für die schlechtere Option", schrieb Willink in einem Brief an die Aktionäre, der der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Stada reagiert damit auf Sorgen gerade von Privatanlegern, die den Konzern eigenständig sehen wollen und sich gegen einen Verkauf an die angelsächsischen Finanzinvestoren Bain und Cinven im zweiten Anlauf stemmen.

Zwar ließe sich der hessische Medikamentenhersteller auch in Unabhängigkeit weiterentwickeln, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...