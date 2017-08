Viele junge Menschen wollen einen Job, in dem sie aufgehen und sich selbst verwirklichen können. Aber das passt nicht damit zusammen, wie Unternehmen heute funktionieren.

Ich habe zweimal meinen Arbeitsplatz gewechselt. Zweimal wegen schlechter Führung. Mein Ausweg war Anfang 2016 die Selbstständigkeit. So bin ich jetzt mein eigener Chef und nicht mehr von launischen Führungslegasthenikern abhängig.

Rückblickend war das die beste Entscheidung. Eine Entscheidung, die übrigens auch viele andere - vor allem gut qualifizierte junge Menschen - treffen. Die Dropout-Rate gut qualifizierter junger Nachwuchskräfte in Unternehmen ist hoch. Schuld ist in den meisten Fällen die schlechte Führungsqualität direkter Vorgesetzter. Das zeigen jährlich auch Studienergebnisse des Gallup-Instituts.

Führung ist erwünscht!

Sind Sie der Meinung, junge Menschen wollen doch eigentlich nicht geführt werden: Sie streben nach maximalem Freiheitsgrad in sicheren Strukturen? Der erste Gedanke ist falsch, der zweite richtig. Junge Menschen wollen geführt werden - trotz hohem Freiheitsgrad. Und genau das ist der Knackpunkt. Führung findet in vielen Unternehmen nicht statt, weil viele Führungskräfte über ein falsches Auswahlsystem in ihre Führungsrolle befördert wurden.

