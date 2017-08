Frankfurt - Nach der zwischenzeitlichen Schwächephase im Juni haben sich die Preise für Rohöl in den vergangenen Wochen wieder deutlich erholt, so die Analysten der DekaBank.Hilfreich sei sicherlich die Tatsache gewesen, dass sich die Nachfrage weiterhin vergleichsweise gut entwickele. Darüber hinaus habe sich auch gezeigt, dass die Schieferöl-Produktion, das sogenannte Fracking, in den USA wohl doch nicht vollkommen immun gegen allzu niedrige Preise sei. Zumindest in den kleineren Fördergebieten scheine die Erholung der Bohrtätigkeit aufgrund der niedrigeren Preise wohl vorerst gestoppt zu sein.

