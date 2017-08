Höchststand bei der Zahl der offenen Stellen, das Ifo-Institut prognostiziert das stärkste Wachstum seit 2014 - die deutschen Wirtschaftsdaten sind seit Langem glänzend. Davon profitiert vor allem die Union.

"It's the economy, stupid." Dass mit Wirtschaft Wahlen gewonnen werden, wusste schon das Team von Bill Clinton. Der Demokrat zog 1992 mit dem Slogan "Auf die Wirtschaft kommt es an, Dummkopf" ins Weiße Haus ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auch wegen der guten Konjunktur im Rücken beste Chancen, mit ihrer Union die Bundestageswahl am 24. September zu gewinnen. "Ihre Ausgangslage ist äußerst komfortabel", sagt Manfred Güllner, Chef des Forsa-Instituts. "Gute Konjunkturdaten nutzen meist der Regierung - es sei denn, sie ist fürchterlich schlecht."

Die wirtschaftliche Bilanz der von Merkel geführten Bundesregierung liest sich so:

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer ihrer längsten Aufschwungphasen: Sie dürfte 2017 bereits das achte Jahr in Folge wachsen, ein Ende des Booms ist vorerst nicht in Sicht.Mit rund 2,5 Millionen registrierten Personen ist die Zahl der Arbeitslosen so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr, die Zahl der Beschäftigten liegt mit 44,1 Millionen auf einem Höchststand.Die Kaufkraft der Verbraucher ist drei Jahre in Folge gestiegen, weil die Löhne stärker kletterten als die Preise.Der Geschäftsklima-Index des Münchner Ifo-Instituts als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft erreichte im Juli den dritten Monat in Folge ein Rekordniveau.Das GfK-Konsumklima, das die Stimmung der Verbraucher misst, ist so gut wie seit 2001 nicht mehr. Ihre finanziellen Aussichten schätzen die Deutschen so positiv ein wie noch nie seit der Wiedervereinigung.Der Staat dürfte 2017 zum vierten Mal in Folge schwarze Zahlen schreiben.

Und mehr noch: Dank der robusten Konjunktur sind die Deutschen derzeit auch so zufrieden wie noch nie seit der Wiedervereinigung, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bei seiner seit 1984 jährlich erhobenen Umfrage herausfand.

Die Wähler sehen angesichts dieser Bilanz offenbar keinen Grund, Merkel aus der Regierung zu drängen und durch ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz zu ersetzen. Die jüngsten Umfragen sagen der CDU/CSU einen großen Vorsprung auf Koalitionspartner SPD voraus: Das Emnid-Institut sieht die Union derzeit bei 38 Prozent, die Sozialdemokraten bei ...

