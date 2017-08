FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck arbeitet künftig mit dem Baylor College of Medicine in Texas an der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen. Im Fokus stehen dabei vernachlässigte und neu auftretende Infektionskrankheiten. Der DAX-Konzern aus Darmstadt gab die strategische Allianz mit dem Baylor College und dessen Partner bei der Produktentwicklung, dem Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development, am Dienstag bekannt.

Die Forscher der drei Unternehmen konzentrieren sich zunächst auf Bekämpfung von Bilharziose, eine tödlich verlaufende, parasitäre Tropenkrankheit, von der jedes Jahr Millionen Menschen in tropischen und subtropischen Gebieten betroffen sind.

"Unser Ziel ist es, Lösungen für die größten Herausforderungen im Bereich Life Science bereitzustellen, indem wir mit Fachexperten weltweit zusammenarbeiten", sagte Udit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und Leiter des Unternehmensbereichs Life Science.

