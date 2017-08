Ranglisten der beliebtesten und stärksten Fonds spiegeln wider, was an den Märkten in den vergangenen Jahren los war. Aktienfonds und Mischfonds mit einem hohen Aktienanteil profitierten ebenso wie Rentenfonds mit Hochzins- und Wandelanleihen.

Die Aussagekraft von Ranglisten ist ein Spiegelbild für das makroökonomische Szenario an den Märkten. Nur ein einziger ETF eroberte unsere Top-Ten der beliebtesten Fonds im zweiten Quartal: Der Der ComStage MSCI World TRN ETF (ISIN: LU0392494562) reflektiert die Aussichten, wie sie sich an den Märkten derzeit darstellen: Wachstum von den USA, über Europa, bis hin zu den Schwellenländern. Das gab es lange nicht mehr.

