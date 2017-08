Der französische Präsident bereist Ost- und Südeuropa. Nicht als Tourist, sondern als Diplomat. Er muss den Ärger dämpfen, den er mit einigen Aussagen selbst provoziert hat. Für Macron ist das eine Bewährungsprobe.

Emmanuel Macron bewegt sich auf schwieriges Terrain: Mit Auftritten in Mittel- und Osteuropa will Frankreichs Präsident die Animositäten bekämpfen, die dort gegen seine Regierung bestehen. Diese sind entstanden, weil Macron die Freizügigkeit von Arbeitnehmern begrenzen will, was besonders die Staaten im Süden und Osten der EU treffen würde. Zugleich möchte er Frankreichs Interesse an der Region verdeutlichen.

Ein gemeinsames Dinner am Dienstagabend und eine letzte Kabinettssitzung am Mittwoch, dann dürfen Frankreichs Minister zweieinhalb Wochen in den Urlaub fahren. Das ist zwar deutlich kürzer als die Schulferien, aber beim Abschied dürfte der eine oder andere sich dennoch an seine Schulzeit erinnert fühlen. Denn wie ein strenger Klassenlehrer wird Präsident Emmanuel Macron seinem Kabinett ein paar Hausaufgaben mitgeben, die er vorsorglich schon über die Medien kommuniziert hat: Die Minister sollen besser darstellen, wie gut die Regierung vorankommt, sie sollen nicht ad hoc reagieren, sondern langfristig vorausdenken und vor allem "immer den Sinn unseres Handelns erklären."

Sich selber hat der Präsident in einem ganzseitigen Jubelartikel in der Tageszeitung Le Monde feiern lassen. Mit seinen beiden engsten Mitarbeiter Alexis Kohler, Generalsekretär des Elysée und Ismaël Emelien, Sonderberater, bilde er "die Dreieinigkeit". Alle seien superintelligent, gehörten zum Besten, was Frankreichs Eliteschulen hervorgebracht haben, vertrauten sich blind, sprächen jede Entscheidung bis spät in die Nacht durch und kämen mit vier Stunden Schlaf aus. Das Dreigestirn alleine regiere Frankreich, die Minister seien lediglich Randfiguren. Die Botschaft des Artikels: Was für ein Glück haben wir, dass unser Schicksal in den Händen von solchen Ausnahmepersönlichkeiten liegt!

Der Präsident macht offiziell keinen Urlaub, "er hält sich ein paar Tage nicht im Elysée auf", wird aber laufend unterrichtet und ist "sofort mobilisierbar", lautet die Sprachregelung. Die Kommunikation muss stimmen: Der Präsident wacht unaufhörlich über die Geschicke der Nation. Wohin er fährt, wird nicht mitgeteilt. Das Haus seiner Frau Brigitte im Badeort Le Touquet an der Kanalküste wird es jedenfalls nicht sein, es gilt als zu schwer zu überwachen.

Am 23. August dann bricht Macron zu einer kleinen Europareise auf. Der Politiker, der sich im Wahlkampf wie kein anderer für Europa einsetzte, hat leider schon einiges europäisches Porzellan zerschlagen. Die Italiener brüskierte er mit der Nationalisierung der größten französischen Schiffswerft, um den Kauf durch die italienische Fincantieri zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...