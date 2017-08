Die Ende Juni 2017 an die Börse gegangene Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43), eine Beteiligung der im SDAX notierten Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6), setzt seine Fokussierung auf seine Kernmärkte fort.

Wie der Spezialist für Online-Essensbestellungen und -Lieferungen heute bekannt gab, hat man das Geschäft in Georgien an die Menu Group Limited aus Großbritannien veräußert. Zuvor hatten die Berliner bereits das kasachische Geschäft an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...